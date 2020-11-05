Заммэра Москвы: пока нет нужды вводить пропускной режим из-за коронавируса

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти не рассматривают введения в городе пропускного режима из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19.

«Сейчас такой необходимости нет», — пояснил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Так, по его словам, большинство москвичей и так ответственно относятся к соблюдению действующих ограничений, о чем свидетельствует резкое снижение числа пассажиров в общественном транспорте.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 450 436 случаев заражения коронавирусом, погибли более 7 тыс. человек.

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