Проценко спрогнозировал сроки третьей волны коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью RT.

Он отметил, что этот период ожидается в марте, как и очередной сезон гриппа.

По его словам, третья волна роста заболеваемости COVID-19 может быть менее тяжелой, если к ее времени появится эффективная вакцина от коронавируса, на изучение которой может уйти от 3 до 4 месяцев.

«Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих (волн. — «Газеты.Ru»)... Идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать... третью волну», — подчеркнул Проценко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин призвал не расслабляться из-за обострения ситуации с COVID-19

— Власти Москвы не планируют вводить полный локдаун из-за COVID-19

— Главврач: больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом