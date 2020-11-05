Далай-лама раскрыл секрет пути к умиротворению

Духовный лидер буддистов Далай-лама во время онлайн-учений для российских буддистов рассказал, как встать на путь к умиротворению и счастью. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, привязанность и гнев помогают сократить размышления о «пустотности», которые дают понимание о том, что все явления не обусловлены причинно-следственными связями.

Он добавил, что человеку не следует цепляться за якобы истинное существование своего «я», поскольку это приводит к страданиям.

«Размышляя о пустотности, мы сможем избавиться от цепляния за якобы истинное существование вещей, явлений, собственного «я» — и сможем зародить в уме умиротворение», — сказал Далай-лама.

Он заключил, что понимание этого «трансформирует ум».

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