Главврач: больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом

Московская больница в Коммунарке оказалась полностью заполнена пациентами с коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу RT заявил главврач медучреждения Денис Проценко.

«Сейчас да», — подтвердил Проценко информацию канала.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 450 436 случаев заражения коронавирусом, погибли более 7 тыс. человек.

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