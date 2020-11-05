Главврач: больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом
Павел Посадский
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Московская больница в Коммунарке оказалась полностью заполнена пациентами с коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу RT заявил главврач медучреждения Денис Проценко.
«Сейчас да», — подтвердил Проценко информацию канала.
По последним данным, в Москве зарегистрировано 450 436 случаев заражения коронавирусом, погибли более 7 тыс. человек.
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