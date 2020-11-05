Лукашенко рассказал, сколько стоит лечение от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о стоимости лечения от коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом сообщает БелТА.

С соответствующим заявлением политик выступил в ходе совещания о принимаемых мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.

«Но при этом прошу учесть, что один день лечения ковид-больных обходится (специалисты мне докладывают) от 90 до 220 рублей. Один день! Это огромные деньги», — добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в вопросе лечения граждан Белоруссии стоит надеяться только на саму себя, а не «рассчитывать на других». По его словам, иностранные государства, которые предлагают финансирование для лечения гражданского общества, хотят в стране мятежа, «даже не революции, а переворота».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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