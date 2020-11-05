МВД Австрии: 8 из 15 задержанных по делу о теракте в Вене имеют судимость

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что восемь из 15 задержанных по делу о теракте в Вене ранее были судимы. Об этом сообщает издание Kurier.

По его словам, четверо из них были осуждены за террористическую деятельность, двое — за правонарушения, связанные с проявлением насилия, и двое — в связи с попыткой совершения так называемого убийства чести в городе Линц.

Как уточнил, глава Гендирекции общественной безопасности (подразделение МВД Австрии) Франц Руф, оба осужденных за попытку убийства были отправлены в тюрьмы. Один был осужден в 2012 году на 10 лет лишения свободы, но его выпустили в 2017 году. Второй отбывал срок в 5,5 лет, его выпустили в 2015 году.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

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