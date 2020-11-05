Собянин заявил, что в Москве не планируют вводить жесткие ограничительные меры

Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, как это происходит в странах Европы. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Он напомнил, что инфекция еще никуда не ушла, борьба с ней еще продолжается. Поэтому за рубежом вводятся более жесткие меры.

«Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — подчеркнул Собянин.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве выявлено 450 436 случаев коронавируса, жертвами инфекции стал 7 071 человек, выздоровел — 329 201.

Ранее, утром 5 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на две недели, до 22 ноября.

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