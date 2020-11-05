Рошаль поддержал продление «удаленки» для московских школьников

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль поддержал продление удаленного обучения московских школьников в условиях пандемии коронавируса, назвав эту меру необходимой для предотвращения распространения инфекции. Об этом он сказал в интервью агентству «Москва».

Он отметил, что понимает, насколько непростым является обучение в таком формате, как для учителей, так и для школьников и их семей. И некоторые могут не поддерживать продление дистанционного обучения для учащихся 6-11 классов, однако в приоритете, чтобы эти дети не заразились и не попали в больницы.

«И, основываясь на этом, я поддерживаю решение мэра Москвы Собянина продлить дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс», — подчеркнул Рошаль.

Ранее, утром 5 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на две недели, до 22 ноября.

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