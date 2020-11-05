СМИ: задержанный после теракта в Австрии россиянин сам обратился в полицию

Проживающий в Вене российский гражданин, которого власти Австрии заподозрили в связях с преступником, совершившим теракт в австрийской столице, сам обратился в полицию и сообщил о взломе своей квартиры. Об этом информирует газета Heute.

Отмечается, что 23-летний уроженец Чечни обратился в полицию района Оттакринг Вены днем 4 ноября. Он заявил, что дверь его квартиры была взломана. Как уточняет издание, узнав его имя, правоохранители удивились, так как речь шла об одном из подозреваемых в связях с венским террористом.

Известно, что дверь квартиры молодого человека была взломана 3 ноября антитеррористическим подразделением специального назначения Австрии Cobra, которое проводило обыски в связи с терактом в Вене, произошедшим днем ранее. На тот момент самого россиянина в квартире не было.

По данным газеты, после обращения в полицию подозреваемый был задержан, поскольку из-за возможных связей с террористом его разыскивали.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

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