Макрон пообещал усилить контроль на границах шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контроль на границах шенгенской зоны будет усилен из-за возросшей террористической угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы решили значительно усилить наш контроль границ в рамках Шенгенской зоны. Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля», — сказал он.

Так, вместо 2400 полицейских, жандармов и военных границу будут охранять 4800 стражей порядка.

Ранее во Франции произошло несколько терактов. Жертвой первого нападения стал школьный учитель Самюэль Пати, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo. Позже в Ницце террорист напал с ножом на прихожан и туристов в церкви, одной из женщин он отрезал голову. Также теракт произошел и в Австрии. В центре Вены в результате перестрелок 5 человек погибли, 17 пострадали.

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