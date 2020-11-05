Предстоящая зима в России будет холоднее прошлой
Анна Светлова
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Предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — сказал метеоролог.
По его словам, существует большая вероятность, что такой аномально теплой зимы, как в прошлом году, не будет.
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