Предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — сказал метеоролог.

По его словам, существует большая вероятность, что такой аномально теплой зимы, как в прошлом году, не будет.

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