Заморозки ожидаются в столичном регионе на следующей неделе
Катерина Медведева
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столичный регион на следующей неделе придет резкое понижение температуры. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в понедельник, 9 ноября, резко изменится циркуляция в столичном регионе и дневная температура упадет до +4-+5°C.
«А уже вторник, среда, четверг ночные температуры отрицательные. Даже в понедельник небольшие морозы могут быть, легкие заморозки прогнозируются… А днем температуры будут от 0°C до +5°C», — рассказал метеоролог.
При этом Вильфанд отметил, что до конца этой недели в столичном регионе погода будет теплее нормы.
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