Подростки с игрушечным пистолетом попытались ограбить ювелирный салон в Иркутске

В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом попытались ограбить ювелирный салон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 4 ноября на улице Сухэ-Батора в Иркутске.

Два молодых человека ворвались в магазин и, угрожая «оружием», заявили, что намерены ограбить магазин. После этого они скрылись. Злоумышленников нашел охранник. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у подростков игрушечный пистолет. Позже на железнодорожном вокзале были задержаны другие подозреваемые.

По данным пресс-службы, все пятеро задержанных прибыли в Иркутск из Улан-Удэ, в Бурятии они были объявлены как без вести пропавшие.

В отношении двух подростков 15 и 16 лет возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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