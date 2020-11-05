Каждый второй россиянин следит за президентскими выборами в США

Больше половины россиян (53%) следят за президентскими выборами в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно исследованию, 13% россиян очень внимательно следят за новостями об избирательной кампании в США, 40% наблюдают не столь пристально. При этом 45% совсем не интересуются новостями о предвыборной ситуации и о самих выборах.

Больше симпатий у жителей России вызывает действующий глава государства Дональд Трамп (29%), чем его оппонент — кандидат от демократов Джо Байден (4%). При этом отрицательно относятся к политикам 38% и 34% респондентов соответственно.

В победу Байдена верят 9% опрошенных, а в победу Трампа — 26%.

Всероссийский опрос был проведен 23-25 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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