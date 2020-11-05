Мосгорсуд в третий раз не смог выбрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Московский городской суд 5 ноября в очередной — третий раз не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Липцера.

По его словам, отбор присяжных по делу девушек отложен на 2 декабря.

В ходе заседания представители потерпевшей стороны снова заявили о болезни их клиенток Марины и Наиры Хачатурян. Адвокаты сестер в свою очередь просили суд запросить в медицинских учреждениях сведения о болезнях потерпевших, так как считают, что они намеренно затягивают процесс.

Липцер отметил, что Наира Хачатурян участвовала в судебном заседании по делу младшей из сестер в Бутырском суде 27 октября». Его запрос был удовлетворен судом.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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