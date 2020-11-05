В зданиях правительства Москвы ввели систему чекинов

В зданиях правительства Москвы заработала система регистрации посетителей по аналогии с ночными развлекательными заведениями.

«С 5 ноября система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы», — говорится на сайте правительства столицы.

Отмечается, что регистрацию должны проходить как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Такая мера позволить оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом.

Пока система работает в зданиях, где размещены департаменты правительства Москвы. На втором этапе к эксперименту подключат подведомственные организации.

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