Самый сильный человек России сдвинул 36-тонный самолет

Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, передает РИА «Новости».

Нигматуллин сдвинул 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту.

Силач прикрепил себя торсами к самолету Boeing 737-500, а затем отбуксировал его весом на 25 м за 44,58 секунды.

Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко.

В 2015 году Нигматуллин сдвинул на 2 м двухэтажный дом весом 30 т.