Самый сильный человек России сдвинул 36-тонный самолет
Бернст Ю.
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Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, передает РИА «Новости».
Нигматуллин сдвинул 36-тонный самолет в уфимском международном аэропорту.
Силач прикрепил себя торсами к самолету Boeing 737-500, а затем отбуксировал его весом на 25 м за 44,58 секунды.
Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко.
В 2015 году Нигматуллин сдвинул на 2 м двухэтажный дом весом 30 т.