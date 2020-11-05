Посольство РФ выясняет информацию о задержании россиян по делу о теракте в Вене

В посольстве России в Австрии пока не могут подтвердить информацию о том, что среди задержанных по делу о теракте в Вене есть российские граждане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипмиссию.

«Пока подтверждения этой информации у нас нет. Мы находимся на связи с австрийскими правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные сведения пока проясняют.

Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что задержанными по делу о теракте в австрийской столице числятся граждане нескольких стран, в том числе Российской Федерации. В общей сложности было задержано 14 человек в возрасте от 18 до 26 лет.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

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