Песков: ситуация с коронавирусом в РФ тревожная, но под контролем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но под контролем.

Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения, сказал представитель Кремля.

«Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему — это стандартная формула поведения», — добавил Песков.

В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса, 292 летальных исхода и 12 238 выздоровевших. За все время COVID-19 зарегистрировали у 1 712 858 жителей России, скончались 29 509 пациентов, выздоровели 1 279 169.

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