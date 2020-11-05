Полиция проверяет данные о том, что во Владивостоке рабочие-азиаты едят белок

Полиция Владивостока проверяет распространившуюся в соцсетях информацию о том, что рабочие-азиаты ловят в лесу и едят белок и других животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

Так, в Instagram появилось фото иностранцев, позирующих с мертвыми белками в капкане, а также зажаренные тушки грызунов. Под постом указано, что эти рабочие, занятые на стройке в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке, ставят ловушки на местную живность и употребляют ее в пищу. Микрорайон строится у лесополосы.

В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Владивостоку назначено проведение проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края ответили, что знают о ситуации и проводят соответствующую работу.