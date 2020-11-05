Житель Кубани получил 23 года колонии за убийство падчерицы

Житель Кубани получил 23 года колонии строгого режима в качестве наказания по обвинению в истязании детей супруги и убийстве малолетней падчерицы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что мужчина с апреля 2019 года на протяжении четырех месяцев систематически избивал двухлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, объясняя жестокость мерами воспитания и желанием добиться у них беспрекословного послушания.

Трагедия произошла в конце августа 2019 года. По данным суда, обвиняемый вернулся домой с работы, и, разозлившись на то, что дети не открыли ему калитку, в очередной раз избил их, нанеся мальчику не менее двух ударов по голове, а девочке — не менее 36 ударов по голове и телу. Как уточняют в пресс-службе суда, он запретил оказывать девочке помощь. Спустя 3 дня мужчина еще раз избил находившуюся в бессознательном состоянии малышку кулаками и резиновым шлангом от стиральной машины. На этот раз он сам позвонил в скорую помощь, прибывшим врачам сказал, что девочка упала в подвал. После этого он скрылся с места преступления, и его удалось задержать лишь через два дня.

Ребенок умер по дороге в больницу.

«Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Мать малолетних детей была лишена родительских прав.

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