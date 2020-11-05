Москвичам пообещали последние теплые выходные осени

Москвичей ожидают последние теплые выходные этой осени, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ее слова передает РИА «Новости».

В предстоящие выходные в столице ожидается на 6-7°С выше климатической нормы, сообщила Позднякова. Днем, по прогнозам синоптиков, будет около +10°С, ночью — +6°С...+8°С.

7 ноября местами возможен небольшой дождь, 8 ноября существенных осадков не прогнозируется.

Позднякова добавила, что ожидается ветер и высокая влажность, поэтому по ощущениям будет прохладнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве спрогнозировали облачную погоду на неделе

— Россиянам пообещали продолжение «золотой осени» в ноябре

— Россиян предупредили о неоднородной зиме