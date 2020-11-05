Москвичам пообещали последние теплые выходные осени
Бернст Ю.
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Москвичей ожидают последние теплые выходные этой осени, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ее слова передает РИА «Новости».
В предстоящие выходные в столице ожидается на 6-7°С выше климатической нормы, сообщила Позднякова. Днем, по прогнозам синоптиков, будет около +10°С, ночью — +6°С...+8°С.
7 ноября местами возможен небольшой дождь, 8 ноября существенных осадков не прогнозируется.
Позднякова добавила, что ожидается ветер и высокая влажность, поэтому по ощущениям будет прохладнее.
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