В Петербурге обновлен максимум по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Бернст Ю.
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Число подтвержденных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь обновило максимум, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В городе выявили 1 093 заразившихся.
Днем ранее в Петербурге впервые выявили более тысячи инфицированных — 1 031.
В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса, 292 летальных исхода и 12 238 выздоровевших. За все время COVID-19 зарегистрировали у 1 712 858 жителей России, скончались 29 509 пациентов, выздоровели 1 279 169.
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