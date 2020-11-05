В Петербурге обновлен максимум по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Число подтвержденных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь обновило максимум, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В городе выявили 1 093 заразившихся.

Днем ранее в Петербурге впервые выявили более тысячи инфицированных — 1 031.

В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса, 292 летальных исхода и 12 238 выздоровевших. За все время COVID-19 зарегистрировали у 1 712 858 жителей России, скончались 29 509 пациентов, выздоровели 1 279 169.

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