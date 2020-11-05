В России выявили 19 404 новых случая коронавируса

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В России выявили 19 404 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также было зафиксировано 292 летальных исхода, выздоровели 12 238 человек.

Всего инфекцию зафиксировали у 1 712 858 жителей России, скончались 29 509 пациентов, выздоровели 1 279 169.

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