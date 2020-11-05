СК просит суд Москвы заочно арестовать фигуранта по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы 5 ноября рассмотрит ходатайство СК о заочном аресте основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константина Свитнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.

По его словам, данное ходатайство следствия не отвечает требованием законности.

Ранее СК России объявил Свитнева в международный розыск. Сейчас он находится в Праге. По делу арестованы еще семь фигурантов. Также заочно арестована и объявлена в международный розыск одна из суррогатных матерей — украинка Ирина Когут. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на данное преступление.

В январе в Московской области в одной из квартир было обнаружено тело новорожденного мальчика. В июне в Москве в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. По данным источника в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая.

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