Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации

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Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Новгородской области.

«Двое людей сейчас находятся в реанимации, состояние тяжелое. Одному пострадавшему вчера была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась, он на амбулаторном лечении», — рассказал он.

Остальные пострадавшие в средней степени тяжести, помещены в стационар.

4 ноября автобус въехал в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находились 26 человек, пострадали 10, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель.

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