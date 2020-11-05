Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации
Двое из пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Новгородской области.
«Двое людей сейчас находятся в реанимации, состояние тяжелое. Одному пострадавшему вчера была оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась, он на амбулаторном лечении», — рассказал он.
Остальные пострадавшие в средней степени тяжести, помещены в стационар.
4 ноября автобус въехал в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находились 26 человек, пострадали 10, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Смертельное ДТП: автобус въехал в здание новгородского вуза
— Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде
— Число погибших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде увеличилось до двух