Собянин: в Москве с начала недели стала обостряться ситуация с COVID-19
Бернст Ю.
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Ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, за предыдущие две недели динамика новых случаев COVID-19 снизилась, однако в начале этой недели количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет.
По последним данным, всего в столице скончался 7 071, заразился 445 181, выздоровел 325 531 человек.
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