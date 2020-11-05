Дистанционку для московских школьников продлили для снижения заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на две недели.

Он напомнил, что учащиеся средних и старших классов уже три недели обучаются удаленно.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — отметил градоначальник в своем блоге .

Так, Собянин поручил продлить дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов еще на две недели — с

9 по 22 ноября.

Мэр города пообещал сделать все возможное, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования.

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