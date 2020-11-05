В России провели больше 63 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 63 млн тестов на коронавирус», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что за прошедший день было сделано 570 тыс. исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 405,3 тыс. человек.

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