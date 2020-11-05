Россиянам рассказали, как выбрать зимнюю куртку

Роскачество составило рекомендации по выбору зимних курток, передает ТАСС.

«Только пуховые куртки могут быть очень теплыми (-50 ºС), а синтетические сложно изготовить для температуры ниже -40 ºС. Поэтому большинство синтетических курток используется при небольшом морозе, а пуховые — при сильном», — рассказали специалисты.

При покупке куртки можно понять, какой наполнитель в ней присутствует. Пух на ощупь более мягкий, а полиэстерные волокна более грубые. При надавливании на куртку синтетический утеплитель будет пружиниться, а натуральный — мягко проминаться.

Эксперты рекомендуют выбирать куртку, опираясь на такой фактор, как наличие аллергии на натуральные наполнители. Человеку с аллергией следует обратить внимание на гипоаллергенные синтетические материалы. Также при покупке верхней одежды необходимо помнить о температуре воздуха и погодных условиях, в которых она будет носиться. Кроме того, потребитель должен быть готов правильно ухаживать за изделием для продления его срока службы.

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