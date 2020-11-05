Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Забайкалье

На территории Красночикойского района Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как стало известно, землетрясение произошло в 9.42 по местному времени.

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в горно-таежной местности в 40 км от государственной границы с Монголией.

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