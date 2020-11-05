Назван фактор, влияющий на повторное заражение коронавирусом

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что уровень иммунного ответа на коронавирус нового типа может показать вероятность повторного заражения COVID-19. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал Альтштейн.

Специалист отметил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, однако это случается «гораздо реже, чем первичное заболевание». Однако человек, который переболел коронавирусом «должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», указал Альтштейн.

По его словам, повторная инфекция в редких случаях может протекать тяжелее, чем первичная.

Эксперт добавил, что вопрос тяжести протекания повторного заболевания в настоящее время пока изучен недостаточно.

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