Защита по делу MH17 потребовала допросить главу МВД Украины Авакова

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова потребовала допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, рассказал адвокат Баудевейн ван Эйк. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам защитника, главу МВД нужно допросить насчет видео с предполагаемым ЗРК «Бук», которое он выложил в сети после авиакатастрофы.

«Аваков опубликовал YouTube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией», — сказал юрист.

По его словам, данное видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов. Адвокат заявил, что защита хочет выяснить, как и почему этот ролик привлек внимание Авакова.

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