Синоптики прогнозируют резкое похолодание в европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозируется понижение температуры на 7-8°С, передает ТАСС.

По его словам, до конца текущей недели будет наблюдаться теплая погода, а уже в понедельник, 9 октября, будет переходный день.

«Затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона», — сказал Вильфанд.

Он отметил, дневные температуры будут в пределах +4...+6°С, а ночные — 2...+2°С.

Как уточнил синоптик, ночные температуры «понизятся сразу на 7°С...8°С, а дневные — на 4°С...6°С».

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