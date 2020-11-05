Свыше десяти рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержали и отменили 17 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 2.55 мск, в Домодедово отменено пять рейсов, а еще два — задержано.

Кроме того, во Внуково отменили четыре вылета.

Также в Шереметьево отменили шесть рейсов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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