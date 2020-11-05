«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

В Москве и области из-за ветра в четверг, 5 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами до 18 м/с в столице действует с 01.00 четверга до 01.00 субботы, 7 ноября.

Как сообщают синоптики, сильный ветер в Подмосковье будет наблюдаться до 23.00 7 ноября.

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