Апелляционный суд США предписал освободить россиянку Осипову
Апелляционный суд США постановил освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову, которая отбыла трехлетний срок заключения по обвинению в похищении собственных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
«Поручить Федеральному бюро тюрем освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу. — «Газета.Ru»), назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции, разрешив Мобли присутствовать на ней дома вне штата Канзас», — говорится в документе.
Ранее окружной суд Канзаса отказался немедленно освободить россиянку.
Россиянка Богдана Осипова, у которой также есть гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.
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