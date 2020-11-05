Апелляционный суд США предписал освободить россиянку Осипову

Апелляционный суд США постановил освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову, которая отбыла трехлетний срок заключения по обвинению в похищении собственных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Поручить Федеральному бюро тюрем освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу. — «Газета.Ru»), назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции, разрешив Мобли присутствовать на ней дома вне штата Канзас», — говорится в документе.

Ранее окружной суд Канзаса отказался немедленно освободить россиянку.

Россиянка Богдана Осипова, у которой также есть гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Осужденная в США россиянка обжаловала приговор

— Отбывшую наказание в США россиянку Осипову переведут в другую тюрьму

— Суд Канзаса отказался освободить россиянку Осипову