В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом, пишет оперштаб.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — говорится в сообщении.

Всего в столице скончался 7 071, заразился 445 181, выздоровел 325 531 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 48 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

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