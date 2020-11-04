Автобус влетел в здание вуза в Великом Новгороде
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Великом Новгороде произошло ДТП с участием автобуса, который влетел в здание местного университета. Об этом сообщает ТАСС.
ЧП произошло на улице Большой Санкт-Петербургской, где расположен Новгородский госуниверситет.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, также есть пострадавшие, но их число не уточняется.
В пресс- службе отдела ГИБДД управления МВД России добавили, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Хакасии автомобиль протаранил жилой дом
— В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет, восемь человек пострадали