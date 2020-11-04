Автобус влетел в здание вуза в Великом Новгороде

В Великом Новгороде произошло ДТП с участием автобуса, который влетел в здание местного университета. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло на улице Большой Санкт-Петербургской, где расположен Новгородский госуниверситет.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, также есть пострадавшие, но их число не уточняется.

В пресс- службе отдела ГИБДД управления МВД России добавили, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части.

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