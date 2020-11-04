Глава Пензенской области заразился коронавирусом

Губернатор Пензенской области Александр Белозерцев заявил, что получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Он отметил, что после положительного результата теста решил уйти на самоизоляцию.

Однако, по его словам, он намерен продолжить работать дистанционно.

Кроме того, Белозерцев пожелал здоровья всем гражданам.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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