В Москве спасли кошку, застрявшую в вентиляционной шахте

В Москве на улице Степана Шутова добровольцы «СпасРезерва» спасли кошку, застрявшую в вентиляционной шахте. Об этом сообщается на сайте центра.

Отмечается, что кошка провалилась в шахту на глубину пяти метров. Ее мяуканье услышала проходившая рядом девушка.

Спасатели-добровольцы сначала пытались заманить животное в переноску с помощью лакомства, но кошка не стала вылезать. Тогда в шахту спустился один из добровольцев и поднял животное на поверхность с помощью сачка.

«Кошка вышла из сетки, по-хозяйки смело прошлась по газону. А через некоторое время, когда спасатели собрали оборудование, не стала стесняться и подошла к ним потрапезничать», — рассказали в отряде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Могут ли кошки и собаки попасть в рай

— В Кирове продают кошку за почти 1,5 млн рублей

— Кошку спасли из-под завалов спустя 80 часов после землетрясения в Измире