Греция обновила три антирекорда в статистике по COVID-19

Греция обновила три антирекорда на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает портал Ta Nea.

Так, положительный результат анализов за сутки получили 2 646 человек, всего в стране за время пандемии выявлено 46 892 случая заражения.

При этом с COVID-19 в стране скончались 18 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 673 скончавшихся.

Еще одним антирекордом стало число находящихся на искусственной вентиляции легких — 179 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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