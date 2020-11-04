Полиция задержала несовершеннолетнего по расследованию атаки в Ницце

Полиция задержала 17-летнего подростка по расследованию атаки в Ницце, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Правоохранители задержали несовершеннолетного в департаменте Сена-Сен-Дени в парижском регионе. Подозревается, что арестованный обменивался сообщениями с совершившим нападение.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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