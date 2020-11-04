Литва вводит режим всеобщего карантина из-за COVID-19

Правительство Литвы приняло решение о введении режима всеобщего карантина в стране на фоне коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение может вступить в силу с субботы, 7 ноября. Ожидается, что в стране будут закрыты места общественного питания, однако там будет разрешено обслуживать клиентов на вынос. Салоны красоты, парикмахерские, а также аптеки и магазины не будут ограничены в работе.

Литовский кабмин ожидает, что данные меры могут продлиться по меньшей мере до 29 ноября.

Премьер страны Саулюс Сквернялис выразил уверенность в том, что такое решение в рамках борьбы с коронавирусом сработает.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Швейцария задействует армию для борьбы с коронавирусом

— Польша введет новые меры в рамках борьбы с COVID-19

— Британия обновила рекорд по суточному числу смертей от коронавируса