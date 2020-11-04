В Польше коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек

В Польше за сутки коронавирусом заразились 24 692 человека, что стало рекордом с начала пандемии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

3 ноября выявили 19 364 случая, 2 ноября — 15 578, 1 ноября — 17 171. Всего в стране заразились 439 536, выздоровели 168 960, скончались 6 475 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 48 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Польша введет новые меры в рамках борьбы с COVID-19

— В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус

— Британия обновила рекорд по суточному числу смертей от коронавируса