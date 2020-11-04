Подросток до смерти избил сверстника в Башкирии

В Башкирии в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по факту избиения сверстника, в результате которого он умер. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Салават в парке Победы, где случилась драка между юношами 15 и 16 лет.

В ходе конфликта 16-летний местный житель получил удары по голове и другим частям тела, в результате чего потерял сознание. В больнице медики констатировали смерть.

Следователи уточняют, что уголовное производство по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено в отношении 15-летнего подростка.

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