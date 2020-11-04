Воздух в Дели достиг наивысшей отметки загрязненности

Системы мониторинга качества воздуха зафиксировали рост уровня загрязненности воздуха в индийской столице Дели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект «Мировой индекс качества воздуха».

Так, воздух в Дели поднялся до отметки в 999 пунктов при норме в диапазоне от 0 до 50. Такой уровень называется «опасным».

Согласно приведенным данным, жителям городов с такими показателями необходимо отказаться от нагрузок на открытом воздухе.

Кроме того, система мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), которая является частью министерства землеведения Индии, оценивает уровень загрязненности воздуха в столице как «очень плохой».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Уровень загрязнения воздуха в Индии за выходные превысил норму в 10 раз

— Киевский воздух вновь признали самым грязным в мире

— Трамп: Россия, Индия и Китай не заботятся о чистоте воздуха