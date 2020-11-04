Британия обновила рекорд по суточному числу смертей от коронавируса

В Великобритании за сутки скончались 492 пациента с коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

За прошедшие 24 часа заразились 25 177 человек, 3 ноября — 20 078, 2 ноября — 18 967. Всего в стране заболели 1 099 059, скончались 47 742 человек. Великобритания уже провела больше двух миллионов тестов.

5 ноября в стране начнет действовать новый национальный карантин. Он продлится до 2 декабря.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 48 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире выявлено свыше 48 млн случаев заражения COVID-19

— Швейцария задействует армию для борьбы с коронавирусом

— Польша введет новые меры в рамках борьбы с COVID-19