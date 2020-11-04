Глава МВД Австрии заявил об ошибке при передаче данных из Словакии на венского боевика

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что в Австрии произошла ошибка при передаче данных словацких спецслужб о венском боевике. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что полиция Словакии направила в МВД Австрии уведомление о том, что летом 2020 года устроивший стрельбу в Вене террорист намеревался купить боеприпасы. Это могло бы стать поводом для повторного помещения преступника под арест.

По словам министра, после этого «что-то пошло не так в коммуникации», поэтому соответствующие данные не были переданы в минюст Австрии.

Он подчеркнул, что намерен выступить с предложением к Совету национальной безопасности по учреждению независимой следственной комиссии для проведения расследования причин данного инцидента.

«Где случилось то, чего не должно было случиться. Где надо проконтролировать, чтобы мы могли лучше защитить нашу систему от опасных лиц», — сказал Нехаммер.

При этом он отметил, что бывший глава МВД Херберта Кикля может быть ответственен в данной ситуации, поскольку «навредил работе службы госбезопасности».

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

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