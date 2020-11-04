Польша введет новые меры в рамках борьбы с COVID-19

Польские власти намерены ужесточить меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает PAP.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что с субботы, 7 ноября, в стране будут закрыты театры, музеи и кинотеатры.

По его словам, также закрытыми будут некоторые магазины и галереи, гостиницы останутся работать для тех, кто находится в командировках.

Моравецкий подчеркнул, что школы будут работать в расширенном дистанционном режиме по меньшей мере до 29 ноября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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